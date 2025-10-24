Enzo Fernandez al centro di un triangolo amoroso? Conteso da Valentina e... Wanda

Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez sarebbe coinvolto in un triangolo amoroso che vede protagoniste la sua fidanzata storica Valentina Cervantes (con cui è tornato insieme qualche mese fa dopo un periodo di separazione) e Wanda Nara, ex moglie del suo connazionale Mauro Icardi. Queste sorprendenti voci circolano in Argentina da quando Cervantes è diventata protagonista della versione sudamericana di Celebrity MasterChef, un programma condotto proprio dalla ex di Icardi. Il giornalista Santiago Sposato sostiene che Wanda abbia inviato un messaggio a Fernandez che recitava: "Ti ho appena visto in giro per il quartiere, scrivimi se vuoi". Fernandez avrebbe informato la sua compagna del messaggio non appena è arrivato. Cervantes ha tuttavia negato di essere a conoscenza del messaggio o dell'interazione tra il suo fidanzato e la showgirl argentina.