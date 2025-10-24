Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 41
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

COVER GIRL

Enzo Fernandez al centro di un triangolo amoroso? Conteso da Valentina e... Wanda

24 Ott 2025 - 07:00
41 foto

Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez sarebbe coinvolto in un triangolo amoroso che vede protagoniste la sua fidanzata storica Valentina Cervantes (con cui è tornato insieme qualche mese fa dopo un periodo di separazione) e Wanda Nara, ex moglie del suo connazionale Mauro Icardi. Queste sorprendenti voci circolano in Argentina da quando Cervantes è diventata protagonista della versione sudamericana di Celebrity MasterChef, un programma condotto proprio dalla ex di Icardi. Il giornalista Santiago Sposato sostiene che Wanda abbia inviato un messaggio a Fernandez che recitava: "Ti ho appena visto in giro per il quartiere, scrivimi se vuoi". Fernandez avrebbe informato la sua compagna del messaggio non appena è arrivato. Cervantes ha tuttavia negato di essere a conoscenza del messaggio o dell'interazione tra il suo fidanzato e la showgirl argentina.

valentina cervantes
wanda nara

Ultime gallery

45

Keely Hodgkinson diventa Jungle Barbie

41

Enzo Fernandez al centro di un triangolo amoroso? Conteso da Valentina e... Wanda

30

Julian Alvarez diventa papà: l'annuncio sui social con Emilia Ferrero

39

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner

26

Coppa del Mondo di sci, Mikaela Shiffrin punta al successo a Soelden

45

Le Sabadosa sono tornate: Aryna e Paula infiammano Dubai in bikini

37

Pilar Rubio si coccola il suo Sergio Ramos: "Il Da Vinci del XXI secolo"

33

Emily Paolini, super debutto al suo primo Hyrox

45

Keely Hodgkinson diventa Jungle Barbie

I più visti di Cover Girl

Le Sabadosa sono tornate: Aryna e Paula infiammano Dubai in bikini

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner

Coppa del Mondo di sci, Mikaela Shiffrin punta al successo a Soelden

Pilar Rubio si coccola il suo Sergio Ramos: "Il Da Vinci del XXI secolo"

Julian Alvarez diventa papà: l'annuncio sui social con Emilia Ferrero

Emily Paolini, super debutto al suo primo Hyrox