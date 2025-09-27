Logo SportMediaset
Charlie Hall, la golfista che si è guadagnata una partita con Trump

La 29enne era stata notata dal presidente degli Stati Uniti durante un evento al Castello di Windsor

27 Set 2025 - 09:03
Charlie Hall è stata invitata da Donald Trump per una partita di golf. La 29enne britannica, tra le migliori del circuito di golf (poche settimane fa ha vinto il Queen City Championship in Ohio, terzo titolo personale dell'LGPA Tour), era stata notata dal presidente degli Stati Uniti durante un evento al Castello di Windsor e, in quella stessa occasione, è scattato l'invito presidenziale.

