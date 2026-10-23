Formula 1, Hamilton: "Voglio correre in Ruanda, anche se avrò 45 anni'

Lewis Hamilton vuole restare in Formula 1 abbastanza a lungo da disputare il Gran Premio del Ruanda, previsto nei primi anni Trenta. "Ora sono costretto a restare molto più a lungo, perché avremo una gara in Africa. Il mio sogno è poter correre lì", ha detto il sette volte campione del mondo, 41 anni, come riporta il Times. Se il debutto arrivasse nel 2030, il pilota della Ferrari avrebbe 45 anni, come Fernando Alonso, che ha confermato la propria permanenza in F1 almeno per un'altra stagione