Ferrari imbattuta nelle Libere di Austin: Hamilton precede Verstappen, Antonelli davanti a Russell

Terza e ultima sessione di prove libere infarcita di cancellazione tempi da track limits al Ciruit of the Americas di Austin. A svettare negli ultimi sessanta minuti di attività in pista prima della qualifica è Lewis Hamilton che completa il "clean sweep" della Ferrari dopo i due exploit di Charles Leclerc nella FP1 e nella FP2 del venerdì. Sir Lewis chiude il suo time attack in un minuto, 34 secondi e 893, precedendo di 168 millesimi Max Verstappen (vincitore degli ultimi due GP a Sepang e Singapore) e lo stesso Leclerc a 234 millesimi. La Mercedes chiude la top five con il quarto tempo di Kimi Antonelli (+0.303) e il quinto di George Russell (+0.488).