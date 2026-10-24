F1 USA

Ferrari imbattuta nelle Libere di Austin: Hamilton precede Verstappen, Antonelli davanti a Russell

La Scuderia si candida alla pole position ma il quattro volte iridato olandese è in agguato

di Stefano Gatti
24 Ott 2026 - 21:35
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Terza e ultima sessione di prove libere infarcita di cancellazione tempi da track limits al Ciruit of the Americas di Austin. A svettare negli ultimi sessanta minuti di attività in pista prima della qualifica è Lewis Hamilton che completa il "clean sweep" della Ferrari dopo i due exploit di Charles Leclerc nella FP1 e nella FP2 del venerdì. Sir Lewis chiude il suo time attack in un minuto, 34 secondi e 893, precedendo di 168 millesimi Max Verstappen (vincitore degli ultimi due GP a Sepang e Singapore) e lo stesso Leclerc a 234 millesimi. La Mercedes chiude la top five con il quarto tempo di Kimi Antonelli (+0.303) e il quinto di George Russell (+0.488).

© Getty Images

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Sesto e ottavo tempo per le McLaren di Oscar Piastri (+0.638) e Lando Norris (+0.813), separati dalla Audi di Nico Hulkenberg (+0.698). Il team campione del mondo fatica a portare nella corretta "finestra" di rendimento le proprie monoposto ma non è sa escludere nella corsa alla pole position. Ultime due caselle della top ten per Pierre Gasly con la Alpine e per Isack Hadjar, fin qui protagonista di un fine settimana complicato e sotto la linea di galleggiamento.

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