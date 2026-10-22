Bottas lancia Kimi: "L'ho tirato su l'anno scorso, ne sono fiero". Piastri&Hadjar: "Kimi? Impressionante"

"Anch'io sono rimasto colpito dalla crescita di Antonelli, soprattutto ricordando la fatica che ha fatto nella sua stagione d'esordio: ha completamente ribaltato la situazione, sfruttando fino in fondo la superiorità della Mercedes. Austin è una delle mie piste preferite, qui mi trovo sempre a mio agio nella guida. Tra le piste di nuova generazione il COTA è di gran lunga la più emozionante, quella che si distingue di più tra le altre e che dovrebbe servire da esempio per quelle del futuro in termini di disegno, opportunità di sorpasso e dislivelli. Ricorda un po' le piste 'vecchia scuola'. Piace a molti di noi e generalmente dà luogo ad ottime gare. Per quanto mi riguarda ritengo impossibile ripetere il podio sprint del 2025. Sì, abbiamo una macchina aggiornata ma il nostro obiettivo è modesto: fare un tempo nel Q1 che ci permetta di andare nel Q2 e poi partire da metà schieramento, sperando di stare fuori dai guai e magari approfittare di quelli di chi parte davanti a noi, come a Baku. Di più non possiamo sperare. No, non siamo ancora da zona punti. Stiamo vivendo grandi cambiamenti nel team e stiamo investendo in questi ultimi GP per sfidarci a cambiare. Il team ha preso questa direzione: abbiamo cambiato tutto nel bel mezzo del Mondiale, sacrificando l'intera stagione ma con una macchina così era la cosa più sensata da fare. Certo, si è trattato di una decisione difficile, che ha creato un certo disorientamento".