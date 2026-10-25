F1 USA

Antonelli: "Ormai ci siamo, voglio chiudere in bellezza". Verstappen: "Non avevo il passo per vincere"

Kimi deciso a festeggiare il primo giorno di novembre in Messico senza fare calcoli

di Stefano Gatti
25 Ott 2026 - 23:20
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Al microfono di Martin Brundle nell'immediato dopogara di Austin, Kimi Antonelli condivide con i suoi uomini la scelta decisiva in termini di strategia e punta a mettere sotto chiave il titolo con una prova d'attacco anche il prossimo weekend in Messico. Da parte sua Max Verstappen bacchetta i suoi al capolinea di una gara al di sotto delle attese.

ANDREA KIMI ANTONELLI

"È stato un gran weekend. Sono molto contento, era il risultato di cui avevamo bisogno. Tutto il team lo meritava, perché nelle ultime settimane abbiamo lavorato tantissimo per mettere a punto l'ultimo pacchetto di aggiornamenti. Ho fatto una gran partenza ma inizialmente non era chiaro se spingere a fondo oppure gestire il vantaggio. Poi siamo riusciti ad andare lunghi con il primo set e da lì è stato tutto più chiaro. Oggi poi siamo stati perfetti a livello di esecuzione: strategia da sosta singola perfetta, siamo contenti che abbia funzionato, è stato un gran lavoro di squadra. Il titolo? Ora siamo molto vicini ma vorrei chiudere in bellezza in Messico con il miglior risultato possibile e poi vincere altre gare nel finale di stagione. Però di titolo non voglio parlare, non è finita finché non è finita".

MAX VERSTAPPEN

"Nel complesso è andata bene. Non avevamo il passo per vincere e le gomme che avevamo a disposizione per la gara non erano quelle giuste. Dobbiamo capire come mai perché nelle ultime gare era filato tutto liscio sotto questo punto di vista, qui per qualche motivo no". 

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