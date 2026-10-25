Antonelli: "Ormai ci siamo, voglio chiudere in bellezza". Verstappen: "Non avevo il passo per vincere"

"È stato un gran weekend. Sono molto contento, era il risultato di cui avevamo bisogno. Tutto il team lo meritava, perché nelle ultime settimane abbiamo lavorato tantissimo per mettere a punto l'ultimo pacchetto di aggiornamenti. Ho fatto una gran partenza ma inizialmente non era chiaro se spingere a fondo oppure gestire il vantaggio. Poi siamo riusciti ad andare lunghi con il primo set e da lì è stato tutto più chiaro. Oggi poi siamo stati perfetti a livello di esecuzione: strategia da sosta singola perfetta, siamo contenti che abbia funzionato, è stato un gran lavoro di squadra. Il titolo? Ora siamo molto vicini ma vorrei chiudere in bellezza in Messico con il miglior risultato possibile e poi vincere altre gare nel finale di stagione. Però di titolo non voglio parlare, non è finita finché non è finita".