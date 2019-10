MX-30, ecco la prima elettrica di Mazda

SALONE TOKYO

"Non vogliamo la fantascienza, vogliamo auto che si guidano". Dietro alle parole dello chief designer Youichi Matsuda si nasconde l'obiettivo di MX-30, primo modello elettrico di serie di Mazda, presentato al salone di Tokyo. La MX-30 è una crossover di taglia media, quasi abbondante, soprattutto in larghezza: 4,39 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,57 di altezza. Una urban car, come la definisce Mazda, con circa 200 km di autonomia grazie alla batteria a ioni di litio da 35,5 kwh, MX-30, ecco la prima Mazda elettrica

































"Una macchina con una batteria, non una batteria con le ruote" è lo slogan rappresentato da MX-30, linee non troppo azzardate (basate sempre sul design Kodo) ma rassicuranti, perfette per una famiglia in ambito cittadino. La potenza massima dell'unità e-Skyactiv non dovrebbe essere lontana dai 143 cavalli del prototipo e-Tpv sulla quale Mx-30 è basata.

La vettura può già essere prenotata, sarà in vendita nella seconda metà del 2020 con un prezzo di lancio di 34.900 euro.