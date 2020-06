Milano, boom monopattini elettrici: anche la polizia è smart

E-PLANET

Il boom di monopattini elettrici tocca anche alle forse dell'ordine. La Polizia Locale di Milano sceglie la smart mobility per il pattugliamento dell'asse Corso Venezia-Buenos Aires- Viale Monza, la Cerchia dei Navigli e la zona San Babila-Duomo-Mercanti-Castello. Quattro monopattini per il momento, scopo: presidiare i percorsi ciclabili, le corsie preferenziali e alcune aree pedonali.

“Lo avevamo annunciato pochi giorni fa, presentando la ripartenza del servizio dei Vigili di Quartiere – commenta la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo – e adesso è realtà. Partiamo dal Municipio 1, che ben si presta per la sua conformazione ad accogliere questa sperimentazione, già estendendo ad aree e corsie ciclabili in diversi altri Municipi in città“.

Per il momento di tratta di una fase di sperimentazione, lanciata dal comando di Piazza Beccaria, che riguarda otto agenti divisi in due turni. Presto l’estensione in altri Municipi.