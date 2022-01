La straordinaria sfida della North Cape 4000

AVVENTURA GREEN

L’estrema sfida in bicicletta dall’Italia verso il grande Nord

Gli incontaminati paesaggi del Nord Europa per molti rappresentano una meta da sogno, per altri la straordinaria meta finale di una sfida contro i propri limiti. Dal 2017 è infatti possibile raggiungere il Polo Nord in un modo del tutto particolare ma soprattutto sostenibile. Si chiama North Cape 4000 ed è l’avventura UltraCycling, quindi ad “ultra distanza”, autosufficiente più lunga d’Europa: un continente e 4000 km da percorrere in sella alla propria bicicletta senza alcun tipo di supporto logistico con traguardo Capo Nord. Nel 2021 l’ultima edizione ha avuto inizio il 24 luglio a Rovereto e si è conclusa sulla costa nord dell’isola di Magerøya, nel nord della Norvegia.

Capo Nord è situato all’interno del Circolo Polare Artico, si tratta dell’ultimo lembo di terra del continente europeo prima del Polo Nord. Una sfida estrema senza pari nel mondo del BikePacking che riunisce oltre 300 ciclisti provenienti da tutto il mondo tra atleti professionisti capaci di pedalare per oltre 300 km al giorno, ciclisti del mondo randonnée o semplici amanti dell’avventura a due ruote. L’obiettivo comune per tutti è raggiungere il traguardo del Circolo Polare Artico entro 22 giorni dalla partenza attraversando i quattro gate predisposti dall’organizzazione lungo il tracciato. Più che di gara si può parlare di vera e propria sfida dove conta soprattutto godersi il viaggio tra gli scenari incontaminati dell’estremo Nord del mondo.

Andrea Tozzi e Andrea Borchi, i due ideatori dell’evento, ogni anno portano i concorrenti in luogo che non ha paragoni: edizione dopo edizione lo staff di North Cape 4000 dà vita ad un evento completamente nuovo sia nei numeri che nel percorso che viene tracciato dopo decine e decine di ore di studio sulle mappe tramite la cartografia più avanzata. L’edizione 2022, che vedrà la partenza il 23 luglio da Rovereto, i ciclisti dovranno seguire un percorso fisso e uguale per tutti che sarà fornito direttamente dall’organizzazione. Non vi resta quindi che preparare le vostre biciclette non prima di qualche mese di allenamento.