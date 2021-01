La città senza macchine e strade

NEL FUTURO

Nessuna macchina, nessuna strada. ma una città totalmente pulita realizzata, totalmente priva di emissioni di CO2, attorno alla natura che sarà la vera protagonista. Inizio lavori: ora. Fine lavori: entro i prossimi quattro anni. Tutte le necessità ovunque, nel raggio di 5 minuti a piedi, 380mila nuovi posti di lavoro, il tutto in linea anzi su "The line", il nuovo progetto di città sostenibile in Arabia Saudita.

Una linea di 170 km di comunità futuristiche interconnesse tra loro. Tutti a piedi o con mezzi pubblici a zero emissioni e iper-veloci: nessuno spostamento richiederà più di 20 minuti.

Sarà uno dei più complessi e difficili progetti infrastrutturali del mondo e della storia, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che senza sosta imparerà e prevederà le necessità degli abitanti, per rendere la vita e la quotidianità sempre più semplice e senza stress.

E poi energia rinnovabile, parchi pubblici, l'opposto del tradizionale concetto di vita cittadina al quale siamo abituati. Un piano sotterraneo dedicato a infrastrutture fisiche e digitali.

The line sarà a Neom, Arabia nordoccidentale, le coste del Mar Rosso da una parte, colline e montagne dall'altra. Popolazione stimata: oltre 1 milione di persone proveniente da tutto il mondo, per un'area che sarà oltre 30 volte la città di New York.