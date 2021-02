Jaguar Land Rover Italia verso "Destination zero"

L'INIZIATIVA

Alla scoperta di luoghi eco green in cui vivere la mobilità urbana e prosegue la sua missione a sostegno di un futuro più sostenibile

Jaguar Land Rover prosegue spedita verso la mission per un futuro più sostenibile che vede il suo più importante traguardo nell’elettrificazione dell’intera gamma e quindi nella realizzazione dell’ambizioso progetto globale DESTINATION ZERO. La mobilità sostenibile è infatti da anni una delle sfide principali di Jaguar Land Rover che, attraverso la continua ricerca e l’impiego di tecnologie rispettose dell’ambiente e di energie rinnovabili, si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire ad un futuro migliore, verso un mondo a Zero emissioni, Zero incidenti e Zero congestioni. Responsabilità, efficienza ed evoluzione sono i valori alla base di un piano d’azione che ambisce alla riduzione dell’inquinamento e alla sensibilizzazione al rispetto ambientale. ufficio-stampa

È così che DESTINATION ZERO declina il concetto di mobilità sostenibile all’interno delle città, in un contesto Urban Zero Emissions e dà vita a un dirompente progetto di consapevolezza dell’offerta PHEV, per i modelli “alla spina” dei due iconici brand britannici, che vedrà la realizzazione di una serie di inedite guide urbane eco-green abbinate all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica nelle principali location. Tra le città protagoniste del progetto ci saranno Roma, associata a Jaguar per il suo importante heritage artistico e culturale, e Milano, più connessa a Land Rover per la sua attitudine a recepire innovazione e cambiamento.

Fare la cosa giusta per il pianeta, guidando un'auto elettrica, andando a lavorare in uno spazio di co-working che usa energia pulita, bevendo un caffè biologico o mangiando in un ristorante a Km0, non sarà più un’utopia, ma al contrario diventa una delle ultime frontiere in termini di responsabilità sociale.

ufficio-stampa

, attuale e futura, provando a fare qualcosa per promuovere il cambiamento di pensiero. L’invito lanciato attraverso questa iniziativa è quello di andare alla scoperta di location urbane eco-green, suggerendo come viverle al meglio nell’arco dell’intera giornata, muovendosi a bordo di auto ibride plug-in (PHEV) tra luoghi e situazioni dalla vocazione sostenibile, associati a nuovi punti di ricarica installati a cura di Jaguar Land Rover.

Con l’installazione delle colonnine per la ricarica elettrica in alcune aree private delle città, Jaguar Land Rover Italia si impegna a sostenere quelle realtà attente ad un approccio sostenibile, investendo nelle loro infrastrutture e rispondendo così alla crescente richiesta di stazioni per la ricarica da parte di un pubblico sempre più con l’anima green che vuole utilizzare senza problemi le vetture “alla spina” nelle città italiane.

Al fianco di Jaguar Land Rover, a redigere le guide cittadine ci sarà Zero, un partner editoriale che ci porterà alla scoperta di location inedite per esploratori urbani consapevoli, disposti a trasformare il loro stile di vita in un’ottica più sostenibile, ridefinendo le proprie abitudini nel rispetto dell’ambiente che li circonda.

Jaguar Land Rover e Zero stanno girando in lungo e in largo le città italiane, per trovare alcune tra le location in linea con l’iniziativa ed offrire ai lettori lo strumento perfetto per godersi le città nella tutela del pianeta, senza rinunciare al divertimento. Moderni spazi di co-working, punti vendita di piccole aziende locali, ristoranti a km0 e nuovi luoghi per la socialità e la convivialità saranno protagonisti, insieme agli ultimi modelli PHEV di Land Rover e Jaguar, di queste innovative guide cittadine, disponibili su tutto il territorio nazionale nonché scaricabili online, che mirano a diventare veri e propri oggetti di collezione offrendo gli spunti da cui partire per una entusiasmante avventura alla scoperta di un nuovo stile vita ispirato ai valori della sostenibilità.