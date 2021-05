Il progetto People’s Tower: la torre di osservazione costituita da oltre 11mila piante  

il progetto

La torre-osservatorio che racchiude insieme tecnologia, natura e partecipazione della comunità

La “People’s Tower” è una delle ultime iniziative di tendenza di bioarchitettura. Secondo il progetto la struttura sarà realizzata seguendo i principi di progettazione net-zero energy building. La torre avrà infatti un rivestimento esterno composto da 11.520 piante in vaso. L’obiettivo dell’ambiziosa proposta è quello di riunire insieme tre aspetti fondamentali: l’impiego di tecnologie sostenibili, l’integrazione della natura all’interno degli spazi urbani e la partecipazione attiva dei cittadini.

Le piante saranno infatti seminate e curate dai membri della comunità e poi mantenute in salute grazie all’utilizzo di sofisticati sciami di droni ed altre tecnologie robotiche in grado sia di annaffiare le piante sia di monitorarne in tempo reale la salute. Inoltre il sistema di irrigazione verticale incorporato nell’infrastruttura della torre fornirà alle piante della parete green la quantità necessaria di acqua riciclata. La “People’s Tower” sarà anche funzionale in quanto elevandosi verticalmente offrirà dei punti di osservazione a diversi livelli. In cima alla struttura un spettacolare anfiteatro in legno offrirà una vista panoramica a 360° sulla città.