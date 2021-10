Extreme E in Sardegna: il tracciato dell'Island X Prix tra rocce e solchi

La tappa europea del primo campionato di Extreme E si svolge in Italia, in Sardegna: weekend appassionante per i SUV elettrici, con il team di Rosberg che può sognare di chiudere i conti in campionato. Ma sotto le ruote degli Odyssey 21 scorrerà un terreno molto diverso dalle gare precedenti, creando una prima volta difficile da analizzare: nel tracciato da 7,03 km da scordarsi la sabbia dell'Arabia Saudita e del Senegal, ecco un terreno compatto e ricco di rocce.

