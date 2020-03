E-Gap: la ricarica dove vuoi a portata di app

STARTUP ITALIANA

Hai un'auto elettrica e hai paura di rimanere senza energia? Niente paura, ci pensa una startup italiana, E-GAP, che su richiesta ti ricarica l'auto in ogni luogo. Come funziona? Naturalmente con un'app: basta registrarsi e prenotare la propria richiesta di ricarica. Il mezzo di E-Gap arriverà all'orario indicato ovunque si trovi l'auto ed effettuerà una ricarica veloce, in un tempo minore di quello solitamente previsto per le postazioni urbane.

La startup, unica nel suo genere in Europa, nasce dall'idea di tre soci con competenze eterogenee: Eugenio De Blasio, tra i pionieri del settore della Green Economy, Daniele Camponeschi, ex direttore degli investimenti di Independent Power Producers e Alessandro Di Michele, ex direttore finanziario di Borsa Italiana.

Il servizio è attivo a Milano dal 2018 e nel 2019 è sbarcato in altre 9 città del Mondo, selezionate in base all'elevato tasso di crescita dei veicoli elettrici