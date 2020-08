Droni per piantare alberi

Centomila alberi al giorno. Questa la potenzialità dei droni, in grado di arrivare in luoghi difficilmente raggiungibili per fare fronte all'enorme problema del disboscamento mondiale. Pensando che sono circa 15 miliardi, le piante che vengono abbattute ogni anno. Quindi un drone, anzi due. Il primo che riprende la terra sottostante per studiare uno schema per la piantagione, redigendo una mappa 3d. Il secondo, carico di semi germinati, in grado di piantarli ad una velocità di uno al secondo,