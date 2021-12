Balloon Museum: l’arte e il design incontrano la sostenibilità

E-PLANET

A Roma la prima mostra di Balloon & Inflatable Art composta da palloncini completamente biodegradabili

I palloncini sono da sempre uno dei giochi più amati dai bambini, il simbolo per eccellenza delle feste e delle ricorrenze più speciali. Ma per i nostri ecosistemi, tutti i palloni di plastica che quotidianamente vengono dispersi nell’ambiente non sono di certo una festa.

Nel cuore di Roma, dal 7 dicembre fino al prossimo 5 marzo, negli spazi del PratiBus District sarà visitabile per la prima volta in Italia un museo interamente composto da palloncini 100% biodegradabili e fabbricati con lattice di gomma naturale. L’esempio perfetto dell’arte e del design che incontrano la sostenibilità. Una mostra responsabile ma soprattutto ecosostenibile ideata e realizzata in modo da minimizzare l’impronta ambientale sul territorio e per lasciare un’eredità positiva alla comunità. Tutte le opere esposte, gli allestimenti e gli arredi fanno parte di un ampio programma di riutilizzo e riciclo per la riduzione dell’uso delle materie prime, con un’attenzione particolare al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento. La mostra è un’esperienza unica e interattiva che attraverso le innovative opere di design realizzate da alcuni dei più grandi artisti riconosciuti a livello mondiale e le installazioni ad alto tasso di interattività riesce in un attimo a far tornare tutti bambini.