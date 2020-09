Ami a Milano

IN ARRIVO

100 % elettrica, anticonformista, democratica. Della Citroen Ami abbiamo già parlato, ora segnaliamo la presentazione italiana della due posti a zero emissioni, personalizzabile e che si può guidare senza patente. Quando e dove? In occasione di Milano Design City (dal 3 al 10 ottobre) ecco un concept-space giocoso e tecnologico, presso lo Spazio Quattrocento di via Tortona 31 a Milano.

“TIME TO BE MY AMI” è il claim che lancerà il nuovo concetto di mobilità a due posti della Casa francese. Autonomia di 70 km, velocità massima di 45 km/h, 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza,. La batteria da 5,5 kWh può essere ricaricata da una normale presa domestica da 220 V in 3 ore. E poi, come detto, può essere guidata con patente AM, a partire dai 14 anni.

Dall'acquisto al noleggio al car-sharing (da 1 giorno a 1 mese a 1 anno o più). Tutto online, dalla configurazione, dalla richiesta di test drive fino all’ordine, 24 su 24, 7 giorni su 7 dal sito Citroën.

Amy, lo ripetiamo verrà presentata in Italia, al Milano Design City, tredici giorni e oltre 350 appuntamenti per scoprire come Milano e il design siano espressione inscindibile del Made in Italy e della creatività. Con l’occasione, verrà svelato un eccezionale progetto di design realizzato con Ami -100% ëlectric.