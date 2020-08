Amazon realizza la più grande stazione di ricarica elettrica d'Europa

Anche Amazon, il grande colosso del commercio on-line, ha deciso di realizzare in autonomia una grande stazione per i mezzi elettrici. Al momento l'investimento punta sulla Germania e, più precisamente, a Essen, dove sono state installate 340 colonnine di ricarica, vale a dire la più grande stazione di ricarica d’Europa. I mezzi elettrici sono già impiegati da tempo da Amazon per il trasporto delle merci. A fornirli è Rivian Automotive - concorrente di Tesla per i pick up elettrici - che ha appena fornito all'azienda 10.000 furgoni a zero emissioni per Europa e Nord-America.

Solo ad Essen, per esempio, sono già presenti più di 150 veicoli elettrici e otto degli undici partner di distribuzione hanno già convertito le loro flotte termiche in elettriche. Il contratto con la mega infrastruttura di ricarica di Essen è stato assegnato a LUEG BaseCamp GmbH, che si occupa anche di noleggio, gestione e riparazione di mezzi e naturalmente dell'amministrazione delle colonnine presso il polo di Essen.