All'avventura con la Pandina Jones di Car&Vintage

PANDA 4X4 ICON-E

Mezzo milione di follower su Instagram val bene una Panda 4x4 elettrica. Car&Vintage ha festeggiato il grande traguardo commissionando a Garage Italia una Panda Icon-e ispirata alla saga di Indiana Jones: così è nata la "Pandina Jones". Il giusto mix tra tradizione e modernità per far rivivere modelli iconici che hanno segnato la storia dell'automobile. Ecco la Pandina Jones di Car&Vintage



























Ecco la Panda 4x4 Icon-e di Car&Vintage realizzata da Garage Italia.

































La piattaforma social per gli appassionati di motori ha scelto di ispirarsi allo stile Indiana Jones. La macchina è ricca di features e dettagli per l’avventura come il ruotino posto sul tetto color bianco safari che contrasta piacevolmente il khaki scuro del resto della vettura. L’abitacolo è una vera sferzata di colore, un tripudio di Alcantara® arancione acceso in cui spicca il nuovo impianto audio JBL, partner di Garage Italia nel progetto ICON-e, che garantisce un’offerta sonora unica nel suo genere e arricchisce ulteriormente l’esperienza di guida. Completano l’assetto off-road griglie di protezione fanali, i due grossi fari Carello montati sull’ anteriore e l’inclinometro da fuoristrada posto sul pannello strumenti.

La donor car è stata completamente revisionata nelle parti meccaniche, ripristinata e verniciata ex novo. I colori sono stati sviluppati da Garage Italia insieme a BASF R-M. Il motore termico è stato sostituito da una power unit elettrica sviluppata in collaborazione con Newtron Group, flangiata direttamente sul cambio origine. La velocità massima raggiungibile è di 115 km/h per un range di 100 km ca. ciclo WLTP. La vettura viene ricaricata attraverso una presa di tipo 2, installata sotto lo sportello carburante. In base alla modalità - presa domestica o colonnina elettrica - le batterie possono essere completamente ricaricate tra le 3 e le 8 ore.