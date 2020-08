Ad Appy, in Francia, la prima città con il 100% dei veicoli elettrici

COMUNE GREEN

Renault, in collaborazione con Publicis, ha progettato la prima città con il 100% dei veicoli elettrici. Va detto che gli abitanti del piccolo comune di Appy sono solo 27, ma il progetto, che durerà tre anni, varrà come prima sperimentazione mondiale atto a dimostrare che la transizione completa alla mobilità elettrica è possibile. La casa francese metterà a disposizione dei cittadini mezzi e infrastrutture di ricarica: una nuova Zoe per ogni nucleo famigliare e colonnine, prese a domicilio e una stazione di ricarica pubblica.

Lo scopo è quello poi di raccogliere le testimonianze per capire cosa eventualmente poter migliorare. E in Italia? Non ci sono ancora progetti simili, ma in Costiera Amalfitana è partita a luglio una fase di sperimentazione e ricerca sulla micromobilità elettrica che permetterà alla comunità locale e ai turisti di percorrere fino a 60 Km. Spiega Gianluca Della Campa, responsabile del programma sostenibilità del Distretto turistico Costa d’Amalfi: “Si tratta del primo esempio di trasporto intermodale nel territorio che integra al trasporto marittimo l’ultimo miglio elettrico”.