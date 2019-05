Napoli tra passato e futuro

25/05/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

Addio campionato sciapo e senza emozioni , ci riproveremo l’anno prossimo. A lanciare l’assalto a quello scudetto che il Napoli vinse, l’ultimo, 29 anni fa proprio a Bologna , dove stasera si giocherà per onor di firma una partita senza un obiettivo che vada oltre i tre punti in palio. La squadra di Mihajlovic ha raggiunto la salvezza lunedì scorso con il 3-3 in casa della Lazio ed il Napoli raramente ha temuto di poter perdere il secondo posto dietro alla Juventus . Al Dall’Ara si giocherà per onor di firma, tanto che Ancelotti ha deciso di far partire la squadra per Bologna solo stamattina, nello stesso giorno della partita, con un gruppo di calciatori con la testa ormai alle vacanze oppure alle Nazionali.

I dirigenti partenopei, invece, sono ormai concentrati sul mercato, soprattutto all’indomani del summit di giovedì a casa Ancelotti. Il quadro è chiaro e dallo stesso non si scappa: prima di acquistare, bisognerà vendere molti dei circa 30 elementi tesserati con il club azzurro. Se fosse possibile, si proverà ad evitare l’addio ad uno dei tre pezzi pregiati, Allan-Koulibaly-Insigne, anche se le tentazioni per loro sono quasi quotidiane. Soprattutto per il difensore senagalese, reputato il più forte al mondo e per il quale De Laurentiis sostiene di aver rifiutato offerte importanti.



Allan sente sempre il fiato sul collo, adesso che il Paris Saint Germain sta per preparare un’offerta seria. Insigne, invece, al momento non ha offerte concrete e potrebbe essere costretto a restare in maglia azzurra, nonostante De Laurentiis abbia rivelato che più volte gli aveva chiesto di essere ceduto. L’unica realtà nell’immediato prenderà il nome di Giovanni Di Lorenzo, sul quale l’Empoli punta per riempire le casse del club. Anche se il patron non può riferirlo pubblicamente alla stampa, si racconta che ad inizio settimana chiuderà la trattativa per il 25enne esterno destro di proprietà della società toscana.



Sarà il primo rinforzo per la stagione 2019-2020, con Hysaj promesso sposo dell’Atletico Madrid, in attesa di capire se, con l’approdo di Sarri sulla panchina magari di un italiana, possa seguirlo da fedelissimo. Dieci milioni il prezzo richiesto dal patron Corsi per il cartellino dell’esterno che è esploso al suo primo anno di serie A, anche se la trattativa potrebbe essere allargata anche al centrocampista Bennacer. Tutti profili giovani, a dispetto del desiderio espresso da don Aurelio, relativamente al ritorno di Quagliarella in maglia azzurra. Sarebbe una bella favola, per la quale la sensazione è che possa non trasformarsi in realtà.