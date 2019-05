Caro Insigne, basta capricci: prenditi il Napoli!

11/05/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

Caro Lorenzo, tutti noi siamo a conoscenza del tuo legame con questa squadra, con questa piazza che ti chiede sempre qualcosa in più rispetto ai tuoi compagni di squadra, anche quando siamo tutti consapevoli che hai dato tutto in campo. Si chiama “onere” e spetta agli uomini più rappresentativi. Come te. Devi accettare le critiche, i fischi, le polemiche, i dubbi, anche quando un solo errore non potrebbe cancellare tutto il resto che di positivo fai, perché tu sei di Napoli e sei pure il simbolo di questa squadra che raccoglie milioni di fan.



Quel rigore segnato al Cagliari a gara ormai conclusa è stato un segnale da cogliere, la scintilla di una reazione che dovrà proseguire, fino al termine del campionato e pure nella prossima stagione. Perchè tu sei destinato a restare, raccogliendo finalmente e per intero l’eredità di Marek Hamsik. Basta con queste storie da ragazzino quale ormai non sei più, hai 28 anni, grande abbastanza per capire che non serve, è dannoso, convocare il tuo procuratore per rappresentarli il disagio di un mondo diventato difficile perchè l’allenatore ti sostituisce e parte dello stadio ne approfitta per farti diventare il bersaglio, il capro espiatorio di una partita finita male.



Non si può pensare di andar via per questo, immaginare un altro approdo nella errata convinzione che altrove potrebbe essere diverso. Il destino, il tuo futuro, la squadra dove vincere è il Napoli, a prescindere da un contratto che tu immagini possa essere migliore, quando già adesso sei il calciatore che percepisce uno stipendio migliore tra tutti quelli che frequentano il tuo stesso spogliatoio. Chiudi bene questa annata comunque positiva, per te e per il Napoli che ti ha permesso di essere un ragazzo che vive in maniera agiata e ti ha messo nelle condizioni indossare anche una maglia importante come la 10 della nazionale italiana.



Il Napoli ha bisogno di te, come tu hai la necessità di esprimere il tuo talento in una squadra che vede in te il meglio di cui vantarsi. Insigne forever, basta volerlo, basta credere che sia possibile. Che non ci sia una soluzione migliore.