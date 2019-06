Tra il dire e il Tare

06/06/2019 di ANDREA SARONNI

Una prima serie di mosse tutte importantissime, a cui tuttavia manca un tassello fondamentale, forse il più urgente nell'immediato: quello con il nome del direttore sportivo. Maldini ha già fatto capire di avere idee chiare e assai condivisibili indicando la necessità di avere una figura altamente competente ed esperta al suo fianco e soprattutto un nome, quello di Igli Tare, l'ex armadione albanese con cui tante volte il capitano ha incrociato i gomiti in area diventato uno di quei diesse con una parola virtualmente scritta sulla fronte, “plusvalenza”.



È inutile raccontarsela, è la parola d'ordine dell'estate rossonera e pure del futuro. C'è da vendere, non tanto – forse -, ma bene; c'è da comprare, per l'oggi, ma con l'occhio al futuro; ci sono da sfruttare le eventuali occasioni che il mercato, specie un mercato così pletorico, fa spuntare all'improvviso, e che possono venire colte solo da chi il mercato e i suoi attori ben conosce. E infine, last but not least, bisogna avere una rete di occhi in giro per il mondo che ti danno la dritta giusta o i tuoi di ex calciatore di livello, che ti garantiscono il primo snodo tra buoni e meno buoni.



Tare ha tutti questi requisiti, a cui può sovrapporne un altro mica da ridere, vale a dire quello di avere avuto a che fare per anni con Claudio Lotito avendogli portato al tavolo sia il risultato economico che quello sportivo. Mica semplice, oh. Vediamo se il presidente più presente e influente del pallone italico lascerà via libera al principale affluente del conto in banca laziale. Sarebbe davvero l’innesto più decisivo dell'estate, persino più dell'allenatore, per un club la cui prima e urgente missione è monetizzare, per costruirsi un patrimonio su cui operare bene (tradotto: scelte mirate e non scarti altrui) e lanciare pure un segnale forte a Nyon. Cedere Donnarumma a tanti milioni può essere facile - tra mille virgolette - anche per un dirigente inesperto, molto meno mollare nella maniera più redditizia altri non più così centrali per il Milan che verrà.



Vendere è più difficile, lo può confermare qualsiasi diesse: per questo, dovesse sfumare l'opzione Tare, Maldini deve azionare dei piani B in tempi brevi, e siamo ragionevolmente sicuri che questi esistono. Paolo non parla a sproposito: vuole quella figura nella parte alta della piramide, e deve essere una figura alta, qualificata, riconoscibile. Magari, tra il dire e il Tare arriverà qualcun altro, e la fiducia sulla scelta del numero 3 è totale, non rimarrà un pericoloso posto vacante. Ai tempi suoi, c'era tale Ariedo Braida, il cui vuoto non è stato mai riempito. Rimaniamo in serena attesa, e confidiamo che gli oroscopi del Sagittario continuino a soffiare giornate positive.