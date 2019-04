Milan-Lazio, un crimine di Stato che ricompatta l'ambiente

17/04/2019 di PIETRO BALZANO PROTA

E così, un palese errore (e lo ribadiamo..) diventa un crimine di Stato, grazie ad un'attenzione mediatica che non è stata riservata in egual misura ai gesti "violenti" di Patric e Felipe Luiz e agli insulti all'addetto stampa Milan Ugo Allevi di Lucas Leiva che, nonostante abbia garantito sul suo profilo instagram la sua innocenza, è stato multato dal giudice sportivo. L'argomento centrale è sempre stato Kessie-Bakayoko e anche il Milan con una nota ha fatto capire che qualche parola dai vertici è stata di troppo: "AC Milan intende cooperare con la Procura affinché il percorso investigativo venga portato a compimento nella certezza che il suo esito non sarà in alcun modo condizionato dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore".



Capiamoci, i primi ad essere ben conosci che il gesto con la maglia di Acerbi non sia da "Milan" sono proprio Leonardo e Maldini, che hanno già provveduto a far passare il concetto in primis ai due giocatori colpevoli ma anche a tutta la squadra, chiedendo maggiore attenzione anche all'utilizzo dei social.



Tutta questa criminalizzazione mediatica sta diventando vero e proprio collante nell'ambiente Milan: da quello che filtra, già post Torino la squadra aveva ritrovato carica e compattezza, mostrata poi in campo contro la Lazio, dove non c'è stato stato un gioco spumeggiante ma sicuramente la giusta attenzione e voglia di portarla a casa. Oggi, dopo l'ennesimo "caso", la sensazione è la stessa, quella di un gruppo che ancora una volta si sta ricompattando sempre di più; dagli addetti ai lavori, ai giocatori, dalla società ai tifosi, tutti uniti verso un unico obiettivo: il ritorno in Champions. E speriamo, una volta per tutte, di poter tornare a parlare solo ed esclusivamente di campo.