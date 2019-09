Sarri, che rischio lasciare fuori ancora Dybala!

OGGI CON DISCRETI

STEFANO DISCRETI

"Dybala o Bernardeschi? Vediamo, in questo momento la mia sensazione è che la squadra non sia ancora pronta ad una rotazione completa. Bisogna fare attenzione perché i giocatori vanno messi in condizione di fare bene e non in difficoltà". E’ tutto pronto per l’esordio della Juventus in Champions League e dalle parole rilasciate in conferenza stampa da Maurizio Sarri possiamo già ricavare la formazione che giocherà contro gli ostici rivali dell’Atletico Madrid guidati dal “Cholo” Simeone. In pratica sarà la stessa squadra che ha fatto male in campionato sabato scorso contro la Fiorentina, con Bernardeschi (il peggiore in assoluto a Firenze) subito in campo dall’inizio in luogo dell’infortunato Douglas Costa (che ne avrà per almeno un mese).

Recuperato invece, anche se non in perfette condizioni fisiche, Miralem Pjanic confermato a centrocampo insieme ai veterani Khedira e Matuidi, mai utilizzati prima con questa frequenza e costanza anche per via dell’età non più giovanile (speriamo che la loro condizione tenga). Viene da chiedersi “ma se Dybala non gioca nemmeno con Higuain acciaccato (in dubbio sino alla vigilia per un fastidio muscolare) e con Douglas Costa out quando toccherà allora il suo turno?” La storia che la squadra non è ancora pronta ad una rotazione completa non ci convince sino in fondo. Lo stesso criterio potrebbe valere tranquillamente per l’utilizzo di Bernardeschi. Quello dell’adattamento e dell’esser messi in condizione di fare bene è un discorso che regge per un nuovo arrivato che deve ambientarsi in una squadra e in un campionato diverso e non per quello che dopo Cristiano Ronaldo (un marziano) si può considerare senza problemi il giocatore più forte e tecnico tra gli “umani” della rosa. L’infortunio di Douglas Costa, il giocatore più importante e decisivo di questo inizio stagione, priva la squadra bianconera di estro, classe e imprevedibilità. Quella che un altro campione come Dybala potrebbe garantire dall’alto anche della sua freschezza fisica, per esser stato costretto a riposare in tutta la prima parte della stagione. La sua velocità potrebbe essere fondamentale contro i difensori dell’Atletico. Lasciandolo invece fuori anche a Madrid, Sarri si prende un grandissimo rischio perché i tifosi, dopo la bruttissima prestazione di Firenze, si aspettano di uscire indenni e a testa alta dal Wanda Metropolitano per evitare di complicarsi la vita in futuro. Sarri avvisato, mezzo salvato.