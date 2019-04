Ecco perché dopo lo shock Champions serve un secondo shock

19/04/2019 di LUCA MOMBLANO

A tutto lo juventino più pessimista e scaramantico aveva pensato (e quando si parla di Champions esce dalla sua bocca ogni genere di spiegazione metafisica) tranne che questo potesse essere l’anno nel quale, nel momento topico, ci si potesse sentire impotenti. E’ un tipo di shock estremo, particolare, paralizzante. E’ un tipo di shock dal quale si recupera in fretta solo attraverso un secondo shock. Per la squadra funziona diversamente, i giocatori hanno spesso bisogno che non venga messo tutto in discussione. Per la società funziona ancora diversamente, e se questa società è la Juve ancora di più: non si fanno le scelte sulla base dei tifosi, non si protegge la comfort-zone dei calciatori.



La via al realismo di Agnelli lascia dunque aperto lo scenario di un Allegri 6.0 (il tecnico non ha un solo calciatore dello zoccolo duro che sia disposto a metterci la faccia per defenestrarlo), ma parallelamente elabora il secondo anno d.C. Tradotto: il secondo anno dei quattro, o forse tre, o magari due, con Cristiano è il più delicato per l’ambizioso discorso che unisce lato sportivo e lato economico del club. E in questo momento - a proposito di shock - fa già solo impressione pensare che sia Conte (tuttora ritenuto il numero uno nelle segrete stanze) che Mourinho (tuttora alla ricerca dello Special One perduto) ritengano di potersi prendere la panchina bianconera. Quello che si avvicina gradino dopo gradino a qualcosa che assomiglierà alla Superlega, è un calcio con poca fantasia e che può arrivare a sfidare ogni lato sentimentale. E come direbbe il saggio: se i soldi e la allure della Champions non fossero ormai tutto, chessò 25 anni fa, la tipica moderata fantasia sabauda porterebbe Gian Piero Gasperini ai campi della Continassa.