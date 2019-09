Cuore tifoso Juventus: emergenza terzini, Barzagli farebbe comodo ancora in campo!  

OGGI CON DISCRETI

di

Stefano Discreti

"Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell’ottavo Scudetto consecutivo, noi presenti all’Allianz Stadium, insieme a tutti gli juventini davanti alla televisione, ci commuovevamo nel momento del saluto al calcio di Andrea Barzagli” si legge sul sito ufficiale dei bianconeri. “Si trattava però solo di un addio al calcio giocato, e di un semplice arrivederci, fra noi: la splendida notizia, infatti, è che Andrea torna a collaborare con la Juventus. Più precisamente, Barza sarà collaboratore tecnico della Prima Squadra, e sarà presente domani (oggi ndr) al primo suo allenamento… dall’altra parte della barricata. Bentornato a casa, Andrea, e buon lavoro!"

Sicuramente una bella novella per tutti i tifosi della Juventus che vedono rientrare, sotto altro ruolo, uno dei beniamini indiscussi dell’epico ciclo di vittorie consecutive della Vecchia Signora. Con il ritorno di Buffon di quest’anno che segue quello di Bonucci della passata stagione si ricompone adesso alla Juventus a vario modo e vari titoli (nonostante il serio infortunio subito da capitan Chiellini ad inizio stagione) la storica BBBC, uno dei reparti difensivi più forti di sempre in bianconero ma non solo. Un muro sul quale la squadra juventina ha costruito la maggior parte dei propri successi ottenuti in questi anni. Un muro sul quale Antonio Conte per primo ha cementato la risurrezione della Juventus, facendola passare da anni anonimi a trionfi in serie.

La stessa operazione che il tecnico pugliese adesso sta cercando di copiare in toto e replicare all’Inter con lo strepitoso Handanovic tra i pali e il granitico terzetto difensivo (Godin – Skriniar – De Vrij) a difesa del risultato di giornata per continuare a restare in vetta e giocarsi le carte scudetto fino alla fine, nonostante le smentite di turno a cui non crede però davvero quasi nessuno. In Italia, alla fine, vince (praticamente quasi sempre) chi dispone della miglior difesa del Campionato e Conte questo lo sa bene. Anche Sarri però sta imparando a scoprirlo sulla sua pelle, partita dopo partita, nella sua esperienza alla Juventus. La sua squadra sta acquisendo quella maggiore solidità difensiva necessaria per vincere, nonostante l’evidente emergenza nel reparto dei terzini in essere.

Davvero singolare evidenziare che il ritorno di Barzagli in casa Juventus avvenga proprio nel giorno in cui gli accertamenti diagnostici eseguiti al JMedical hanno evidenziato che sia Danilo (per una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra) che De Sciglio (non ancora guarito dal precedente infortunio) sono out e non potranno esser a disposizione di Sarri prima della pausa per le Nazionali. La squadra bianconera sarà costretta quindi ad affrontare le prossime 3 gare con una vera urgenza sulle fasce. Da una parte (quella sinistra)Alex Sandro non ha praticamente alternative e quindi i tifosi si augurano che al brasiliano in questo periodo non venga nemmeno un raffreddore.

Dall’altra (quella destra) l’arretramento di Cuadrado sulla linea dei difensori sembra la soluzione migliore anche se espone la squadra a maggiori rischi in termini di equilibrio difensivo. Forse si potrebbe puntare su Emre Can, riadattandolo in un ruolo svolto più volte nel corso della sua carriera, ma il tedesco in questo momento sembra essere fuori dalle grazie del Mister e poi, nel caso, la soluzione ovviamente potrebbe valere solo per il campionato visto che il numero 23 bianconero è fuori dalla lista Champions. Contro il Bayer Leverkusen, in pratica, l’unica alternativa fattibile a Cuadrado potrebbe esser l’adattamento di Demiral sulla linea esterna, soluzione rischiosa tutta da provare e testare a grandi livelli.

Insomma, conseguenza di un mercato strano che ha visto la squadra bianconera privarsi esclusivamente per motivo di bilancio di due giovani terzini polivalenti come Cancelo e Spinazzola che potevano giocare su entrambe le fasce con egual rendimento, ci si trova adesso in una fase di emergenza (e non solo per sfortuna) e sono tanti i tifosi che sui social hanno festeggiato il ritorno di Barzagli alla Juve chiedendogli, scherzando ma non troppo, di tornare a giocare. A questa Juve, così incerottata sui terzini, uno come Barzagli farebbe davvero ancora comodo in campo!