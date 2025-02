Sospetti su furti in casa: Zaccagni e Nasti denunciano la colf 'influencer'

La donna, infatti, era solita usare la casa, durante l'assenza dei padroni, come vero e proprio set per alimentare il proprio profilo social: indossava vestiti e gioielli della Nasti per poi pubblicare le foto on-line. Una volta scoperta questa cosa, è stata licenziata. Ma è solo la prima parte della vicenda visto che la coppia, una volta notata l'assenza di capi firmati e alcuni gioielli (tra cui un anello di rubino indossato e immortalato dalla colf), l'ha anche denunciata alla polizia: il sospetto è che rivendesse gli oggetti tramite un piccolo negozio di vestiti usati.