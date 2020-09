Un popolo di santi, poeti e giocatori

La bici procede cigolando sulla strada di terra battuta, mentre il suo metallico lamentarsi è subissato dal frinire delle cicale. In fondo alla pineta, verde galleria di pini marittimi, un puntino cobalto si allarga ad ogni pedalata. È il primo pomeriggio, il momento migliore per godersi il russare del mare. Nessun marmocchio in giro, né simposio di pettegolezzi da bagnasciuga o tentazione di giunoniche forme: soltanto ombra per nascondersi dal Sol Leone, il blu di fronte ed un libro tra le mani. Ad ogni riga, le palpebre si appesantiscono ed il richiamo di Orfeo diviene più insistente.