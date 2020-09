Ronaldo, una storia semplice

Cosa c’è di semplice quando si parla di un campione capace di cose così complicate? C’è il fatto che la semplicità è sempre la via maestra per un campione. Un fuoriclasse trova la sua strada in modo semplice, perché sa d’istinto qual è il suo posto nel mondo. Semmai sono le persone che incontra o i fatti della vita a rendere quel percorso tortuoso, complicato. Per chi ama il calcio Ronaldo Luis Nazario de Lima è stato fantasia in movimento, pensiero rapido che si traduce in azione. In modo semplice, all’apparenza. Non si dà l’appellativo di “fenomeno” a chiunque, del resto. Il goleador di Inter, Milan, PSV Eindhoven, Real Madrid, Barcellona, Corinthians, Cruzeiro e, naturalmente, della Seleçao brasiliana, compie 44 anni. Un tempo speso bene, a vivere, a segnare e a far sognare. A ogni latitudine e da ogni distanza, anche quando la condizione fisica non era la migliore. Un fenomeno, per l’appunto. Da raccontare con semplicità. Almeno in apparenza.