Pirelli è scritto nella storia dell'Inter

Dopo 26 anni finirà il rapporto di sponsorizzazione più bello del nostro calcio

Dal 27 agosto 1995 al 18 maggio 2014: 19 stagioni, 858 partite in nerazzurro. Da quell’estate diciannovenne contro il Vicenza all’ultimo abbraccio dei suoi tifosi quasi quartunenne, Javier Zanetti ha scritto la storia dell’Inter e da capitano ha alzato più trofei di chiunque altro prima di lui in oltre cento anni storia. Tra questi anche la memorabile Champions League, attesa 45 anni, festeggiata nel delirio del Santiago Bernabeu. In questo afflato una e una sola scritta sul petto: Pirelli.

Ricordi dolci per i tifosi della Beneamata, ma instantanee indelebili anche nell’antologia del calcio italiano. Il 25 luglio ad esempio sbarca a Milano il giocatore più forte del pianeta, a certificare la supremazia del campionato tricolore su ogni altro: con i dentoni sproporzionati e ben visibili in quel sorriso contagioso Ronaldo, “quello vero” come dicono da quelle parti, mostra al mondo emozionato il numero 10 floccato sul retro e la scritta bombata Pirelli sul fronte.