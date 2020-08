Match-point, o dell'essenza della vita

Nella pellicola di Woody Allen la Fortuna è l’indiscussa protagonista ma, come solo gli anni possono insegnare, non è tutto: la Volontà (e la sua mancanza) entra prepotente sul palcoscenico e si prende il ruolo che si merita. Proprio come accade in una partita di tennis. La bellezza folgorante di Chris (Jonathan Rhys-Meyers) e Nola (Scarlett Johansson) può trarci in inganno. Lo spettatore, catturato dalla loro apparente semidivinità, è portato a pensare che l’amore sia la colonna vertebrale che regge in piedi questo film. Esattamente come una partita di tennis può nascondere la sua vera magia, distraendoci con il ritmo del suono della pallina colpita da una parte all’altra del campo, con i versi dei giocatori assimilabili a quelli di un pugile quando – mentre porta il colpo – butta fuori l’aria, con i movimenti fluidi e semicircolari dei tennisti quando colpiscono la pallina in top-spin. Ma i due veri fuoriclasse di questo sport, proprio come nel film, sono Volontà e Fortuna.