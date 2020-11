Lorenzo Insigne è ancora incomprensibile

L'equivoco è sempre lo stesso: ritrovarsi davanti ad un giocatore tecnicamente dotato (non si può dire il contrario), ma che non è lontanamente paragonabile ad Antonio Cassano, figuriamoci ad Alessandro Del Piero o Roberto Baggio. Il problema nasce quando vuole fare tutte e tre le cose: essere Cassano, Baggio e Del Piero, nella città che vive d’idoli e di nuovi Maradona. Dilemma ancestrale. Lorenzo Insigne a 29 anni non si è ancora fatto capire, o forse siamo noi che non l’abbiamo compreso a fondo: ma la cosa più angosciante, se vogliamo, è che alla nona stagione con il Napoli non ha neanche troppo tempo per farlo.