Lo sport tradizionale è roba per vecchi

I recenti dati pubblicati dal Corriere della Sera, relativi a uno studio McKinsey/Nielsen, tracciano l’inesorabile crisi dello sport globale, incapace di affascinare gli appassionati più giovani: ciò, inevitabilmente, ha provocato un fisiologico invecchiamento della fanbase. A dire il vero, dal report emerge con chiarezza non tanto la perdita di interesse dei più giovani verso lo sport tout court, quanto piuttosto il disinteresse verso la sua fruizione. Se la popolazione over 35, nel 90% dei casi esaminati, segue lo sport ancora attraverso il classico apparecchio televisivo, via cavo o antenna, la percentuale si abbassa drasticamente nella fascia di età immediatamente precedente, dove circa il 35% fruisce delle manifestazioni sportive attraverso web-tv, pc, smartphone e tablet. Un dato destinato a crescere a dismisura, considerando la rapida diffusione delle nuove piattaforme video che trasmettono in streaming anche lo sport live, come DAZN e da ultimo addirittura il colosso di Jeff Bezos: Amazon.