Le follie dell'imperatore

Le spese del City e l'obbligo di vincere la Champions.

Da un punto di vista strettamente finanziario, il Manchester City Football Club Limited non spende troppo. Dall’ultimo bilancio disponibile, consolidato il 30 giugno 2019, risulta un utile netto che supera i 10 milioni di sterline; trattasi del quinto utile consecutivo nella gestione degli sceicchi.

I Citizens superano ormai stabilmente la soglia di mezzo miliardo di sterline di fatturato da quasi tre anni mentre la crescita dei ricavi sotto la proprietà dell’Abu Dhabi United Group è più o meno stabile da undici esercizi consecutivi. Nell’annus horribilis 2020, tali numeri sono destinati a calare per via dei mancati introiti del match day, ma non peseranno in maniera eccessiva sulle casse pressoché illimitate del proprietario Sheikh Mansour.