Come un padre un po’ padrone, un fratello maggiore, come un amico di famiglia che ne sa più di te. Se si ascoltano molti pareri, la costante è il ritornello quasi invariato. Manca la beatificazione sul campo, ma mai disperare per il futuro. In realtà lui è il più potente procuratore oggi in circolazione nel mondo del calcio.

Di certo il soggetto in questione è un anfibio capace di navigare a vista anche in acque non sempre cristalline. Del resto, se questo è il mare, il pesce non poteva essere di fiume. La genesi di Jorge Mendes, una stella del Portogallo lucente quanto quella di Cristiano Ronaldo e di Mourinho. Anzi, a suo modo anche di più, visto che da anni li rappresenta entrambi. Uno dei pochi che possono dire “mi sono fatto da solo” senza commettere spergiuro. Ma forse senza dire tutta la verità.