Il Milan senza pubblico è da scudetto

«Sta tornando il grande Milan», il Milan dei Maldini, degli Sheva e dei Seedorf. Il paragone affrettato e pericoloso rimbalza di titolone in titolone. Il primo posto in classifica, con zero goal subiti, è in effetti sorprendente se si analizzano le ultime fallimentari annate del diavolo, ma il “grande” Milan è lontano più di qualche miglio.

«È doveroso smarcarsi da questi paragoni», afferma Costacurta a Sky Calcio Show, ed è anche utile, aggiungiamo noi, per costruire una propria identità lontana dall’invadenza del peso della storia. Doveroso comunque sottolineare le sei vittorie consecutive, i 15 goal segnati e 4 subiti, tra Europa League e campionato, a riprova del fatto che i rossoneri stanno tornando ad essere una vera squadra.