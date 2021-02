Il miglior vaccino contro il Covid è stato il calcio

Sembra una provocazione, ma riflettiamoci

Unum castigabis, centum emendabis solevano dire gli antichi romani. Così come Mao Tze Tung, al quale vengono attribuite rigide implementazioni del motto. Ma “punirne uno per educarne cento” è in realtà un insegnamento difficile da connotare storicamente e politicamente: fin quando esisterà una qualunque società di homo sapiens esisteranno i patiboli sui quali esporre i cattivi esempi, così come le medaglie per celebrare le giuste azioni.

Va da sé che in una società terrorizzata da un nuovo virus contagiosissimo, quale era il nostro bel paese annegato dalla “prima ondata” di Covid-19, i comportamenti catechizzati non potevano che corrispondere in toto a quelli impartiti nei canili agli animaletti troppo agitati: “state calmi”, “cercate di non spelacchiarvi”, “andrà tutto bene” – se appendete l’arcobaleno –, ma cosa mostrare per suffragare il tutto con l’esempio?