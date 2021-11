Avete mai giocato a PES con Andy Warhol?

Chi non salta, una mostra artistica tra calcio, cultura e identità

È stata prorogata fino al 28 novembre la mostra “Chi non salta. Calcio. Cultura. Identità” (Museo di Fotografia Contemporanea Mufoco, Cinisello Balsamo), una mostra in cui le diverse opere/operazioni artistiche raccontano l’influenza sociale e culturale del gioco più bello del mondo.

Il rapporto tra calcio e arte è ormai rodato. Sono talmente tante le forme in cui questi mondi si sono incontrati che sarebbe superfluo ricordare come i soprannomi che l’avvocato Agnelli diede a due giocatori come Zidane e Del Piero, rispettivamente De La Croix e Pinturicchio (cosa che in Italia ha fatto scoprire gli affreschi del maestro umbro), derivavano dai manuali di storia dell’arte.

Anzi, come direbbe la “voce” di Altafini in un vecchio PES, “pagina 49 del manuale dell’arte”. La giocata del fuoriclasse veniva premiata nel gusto aristocratico ed elitario di Giovanni Agnelli, dall’equiparazione al capolavoro artistico inteso come simbolo e superamento, al tempo stesso, del suo contorno storico e sociale. L’arte è universale come un goal in rovesciata al 90esimo. Una punizione del resto, come le telecronache insegnano, non è altro che un pennellata.