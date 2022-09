Mondiali: Beckham promuove Qatar 2022, pioggia di critiche dal web 

Mondiali 2022

Felix Jakens, funzionario di Amnesty International: "L'immagine di Beckham andava usata contro gli abusi"

© Getty Images Stanno piovendo pesanti critiche sull'ex calciatore David Beckham per la sua promozione del Qatar durante una campagna pubblicitaria per l'emirato che, a partire dal 20 novembre, ospiterà la Coppa del Mondo 2022 di calcio. Il Paese, infatti, a partire dal suo incarico nel 2010 di organizzatore della manifestazione, è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni per i diritti umani, in particolare sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o sulla situazione delle minoranze sessuali.

Negli spot pubblicitari Beckham si trova a cavallo di una moto, in barca, nel deserto sotto una tenda con uomini in abiti tradizionali, a visitare un mercatino delle spezie. Se l'idea era quella di esaltare "il mix tra modernità e tradizione" per creare "qualcosa di veramente speciale", non è ovviamente piaciuta all'ong Amnesty International che ha condannato la campagna evidenziando il "terribile bilancio dei diritti umani del Paese". "La fama e lo status globale di Beckham sono oro per l'immagine del Qatar, ma dovrebbe usare quell'immagine per invitare la Fifa e le autorità locali a rimediare ai terribili abusi a cui sono state sottoposte decine di migliaia di lavoratori migranti durante la costruzione delle infrastrutture per la Coppa del Mondo", ha detto il funzionario britannico di Amnesty Felix Jakens.

Secondo la stampa britannica, inoltre, gli spot avrebbero fruttato all'ex asso di Manchester United, Real Madrid, PSG e Milan ben 10 milioni di sterline (11,5 milioni di euro). E nonostante le forti critiche piovute sui social network, in particolare da parte degli internauti che deplorano il destino riservato alla comunità Lgbt in Qatar, la star ha affermato: "È la perfezione per me, un posto fantastico dove non vedo l'ora di portare i miei figli".