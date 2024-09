Tronchetti Provera: "Luna Rossa competitiva, in America's Cup conta solo vincere"

PARLA TRONCHETTI PROVERA

Quando si parla di calcio, una frecciata al Milan: "Non c'è gusto batterlo quando è troppo debole"

© Getty Images Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha concesso una lunga intervista a 'Il Foglio', in cui ha spaziato tra vela, Formula 1 e calcio. "Luna Rossa? Abbiamo un team molto consolidato. Max Sirena ha fatto un lavoro straordinario creando una squadra formidabile con una barca che cammina - le sue parole - Lo si è visto sin dalle prime regate. La barca è molto competitiva. Ogni tanto si vince e ogni tanto si perde, ma l'importante è vincere alla fine in Coppa America dove non c'è un secondo e conta solo vincere".

Tronchetti Provera ha anche elogiato il grande lavoro di Patrizio Bertelli. "Quello che ha fatto in più di 20 anni di sfide è stato incredibile - ha aggiunto il manager - perché ha permesso all'Italia di avere diverse generazioni di velisti, nati con il lavoro duro e difficile di queste sfide. In America's Cup si gioca contro se stessi per tre anni, poi si va in acqua a giocarsi tutto in un mese e mezzo o due".

Promossa la nuova formula. "Piace e coinvolge anche gente che poco o nulla sa di vela e la grafica aiuta tutti a capire quello che succede".

Il collega Umberto Zapelloni ha chiesto a Tronchetti Provera anche della Ferrari, dopo che è salito sul podio per consegnare uno dei trofei. Per la prima volta, l'ad di Pirelli è salito sul podio dopo una vittoria della Rossa. "È stata un'emozione totalmente diversa arrivarci dopo una vittoria della Ferrari - ha spiegato - L'entusiasmo della gente era quasi commovente. Sono stati bravissimi, la Ferrari e Leclerc hanno fatto un lavoro straordinario. L'augurio di tutti è che sia la vittoria della svola definitiva".

Quando si parla di Inter si va dritti al cuore. "La qualità del gioco dell'Inter contro l'Atalanta è stata davvero notevole - ha aggiunto Tronchetti Provera - Inzaghi è ormai tra i grandi allenatori italiani. L'abbinata Marotta-Inzaghi sta dando risultati straordinari con grande qualità".

Non manca una stoccatina ai cugini del Milan in difficoltà. "Il Napoli e la Juventus al momento sembrano le avversarie più pericolose per l'Inter, ma siamo solo all'inizio. Il Milan è in difficoltà e mi spiace perché è bello battere il Milan quando è forte, batterlo quando è troppo debole non dà gusto".

