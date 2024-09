Luna Rossa Prada Pirelli, la soddisfazione di Spithill: “Gran lavoro dopo il problema tecnico”  

LOUIS VUITTON CUP

Il timoniere australiano ha voluto far i complimenti allo Shore Team per la riparazione della randa dopo la prima regata di giornata

La fortuna dà, ma al tempo stesso chiede indietro. Lo sanno molto bene gli uomini di Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo aver evitato la sconfitta nella giornata di sabato 28 settembre, hanno dovuto far i conti con la rottura di una stecca di carbonio della randa. Regata persa a tavolino senza nemmeno partire e lavoro supplementare per lo shore team. Gli uomini che spesso rimangono spesso nell’ombra hanno compiuto l’ennesima impresa di quest’edizione della Louis Vuitton Cup consegnando agli uomini di Max Sirena l’imbarcazione per la seconda prova di giornata, prontamente vinta dal sindacato italiano.

Una prova di coraggio e caparbietà che non è passata inosservata a James Spithill che ha voluto complimentarsi con i propri ragazzi al termine della gara che ha fissato il computo delle finali sul 2-2. “È stata una regata divertente, un bel testa a testa ravvicinato. Peccato per non aver disputato gara-3, ma c’è stato un grande sforzo dei ragazzi per ricompattarsi e ritrovare la concentrazione in vista della seconda regata di oggi. Questo è quello che vogliamo. Avere due barche così vicine non può che essere positivo in vista dello scontro con i neozelandesi, per chi lo affronterà”