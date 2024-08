Luna Rossa Prada Pirelli torna a sfidare Emirates Team New Zealand per la finale delle regate preliminari   

IL CALENDARIO DELL'AMERICA'S CUP

Il sindacato italiano tornerà in acqua con Alinghi Red Bull Racing prima di affrontare la sfida decisiva con i Kiwi, in onda su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset

© Ufficio Stampa L’America’s Cup è pronta a concludere la prima fase e darci così qualche indizio su chi si giocherà la Coppa delle Cento Ghinee insieme a Emirates Team New Zealand. Dopo tre giorni di intense regate, nel pomeriggio di domenica 25 agosto andrà in scena la finale delle regate preliminari che vedrà gli oceanici affrontare Luna Rossa Prada Pirelli.

Se si eccettua il ritiro proprio nella regata contro i campioni in carica, gli uomini di Max Sirena non hanno sbagliato più nulla e si sono aggiudicati il secondo posto in classifica alle spalle dei Kiwi, ancora a punteggio pieno. Alle 15.58 i due equipaggi si affronteranno finalmente in condizioni simili, dando così un antipasto di quanto potrebbe accadere a ottobre.

Prima però si svolgeranno le ultime regate in programma con New Zealand che aprirà la giornata alle 14.10 con NYYC American Magic, costretta ad alzare bandiera bianca per un problema tecnico nella terza giornata. Alle 14.46 sarà l’ora di Luna Rossa che si troverà di fronte gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing, fermi a quota uno, mentre alle 15.22 i francesi di Orient Express e gli inglesi di INEOS Britannia cercheranno di evitare l’ultima piazza. Tutto prima che arrivi il momento della finale e di prendersi così qualche giorno per riflettere su cosa abbia funzionato e cosa no, prima del round robin di Louis Vuitton Cup.