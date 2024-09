Luna Rossa Prada Pirelli non si accontenta della vetta nel Round Robin: "Non vogliamo essere quelli che vanno a casa prima"

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio tricolore ha conquistato il quarto punto nel corso della regata con Alinghi Red Bull Racing, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che sul sito di SportMediaset

Luna Rossa Prada Pirelli ha chiuso il 1° Round Robin della Louis Vuitton Cup al comando, ma ciò non sembra bastare al team tricolore. Per conquistare il pass verso la 37a America's Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che sul sito di SportMediaset, gli uomini di Max Sirena dovranno continuare a regatare al meglio puntando a confermare la leadership anche nella seconda parte della competizione.

A esserne convinto è Francesco "Checco" Bruni che vuole proseguire il percorso di crescita in vista del 2° Round Robin che vedrà il sindacato italiano affrontare in apertura Emirates Team New Zealand.

"È molto importante fare bene perché vogliamo essere in quella semifinale e non essere quelli che vanno a casa prima. Ci stiamo concentrando molto sul navigare bene e anche sull'imparare per il futuro - ha spiegato il velista siciliano -. Non si tratta solo di raccogliere risultati, è un equilibrio tra il raccogliere buoni risultati e il migliorare giorno dopo giorno. Ecco perché ci alleniamo prima e dopo la regata in modo da poter continuare a migliorare".