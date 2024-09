Luna Rossa Prada Pirelli apre il 2° Round Robin con Emirates Team New Zealand e cerca di allungare in classifica con Orient Express

IL CALENDARIO DELLA LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio tricolore aprirà la seconda fase di gare con gli oceanici e i francesi, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

Giro di boa per la Louis Vuitton Cup che, dopo aver visto Luna Rossa Prada Pirelli guidare il 1° Round Robin, si prepara al momento decisivo in vista della corsa alla 37a America's Cup. La competizione, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, vedrà ancora una volta protagonista il sindacato tricolore che affronterà due regate nel corso della prima giornata del 2° Round Robin in programma martedì 3 settembre.

Il sindacato italiano se la dovrà vedere innanzitutto con Emirates Team New Zealand che, dopo l'incidente subito nel corso della prima settimana di gare, si è ripresa immediatamente vincendo le regate in programma sinora. La sfida sarà anche l'ultima prima della "finalissima" in programma dal 12 al 24 ottobre e andrà in scena alle 14.46 preceduto dal match fra gli svizzeri Alinghi Red Bull Racing e i francesi di Orient Express alle 14.10 che decreterà chi andrà a occupare l'ultimo posto in classifica.

Luna Rossa tornerà in acqua poi alle 15.58 contro i transalpini con l'obiettivo di centrare il quinto punto della competizione e rafforzare la leadership tenendo lontano INEOS Britannia, chiamata ad affrontare NYYC American Magic nella sfida in programma alle 15.22.