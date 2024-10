Louis Vuitton Cup: rottura per Luna Rossa, che viene squalificata nella settima regata. Ineos avanti 4-3

LA DIRETTA

L'equipaggio italiano torna sotto. Regate in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset

Luna Rossa si è ritirata nella settima regata della finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. La barca italiana ha riportato la rottura di un pezzo dopo il primo giro di boa. Dopo la squalifica ufficiale di Luna Rossa, Ineos Britannia si porta quindi sul 4-3. L'ottava regata è in programma alle 15.15, da valutare il danno riportato da Luna Rossa. Equipaggio al lavoro. "Dovremmo riuscire a sistemare il tutto in vista della prossima regata. Abbiamo avuto un problema al giro di boa, virando. Poi c'è stato un altro guaio e abbiamo imbarcato acqua. Ci sono state rotture degli strumenti. Siamo ancora in gara, sono fiducioso che torneremo in gara", ha detto il timoniere Francesco Bruni parlando del danno riportato da Luna Rossa.

PRIMA REGATA A INEOS: PROBLEMA MECCANICO PER LUNA ROSSA

La prima regata di giornata va a Ineos Britannia, consentendo a Ben Ainslie e al suo equipaggio di portarsi sul 4-3. La partenza è molto concitata, con le barche che prendono due direzioni opposte e Luna Rossa che rischia di finire oltre la boa, per poi virare rapidamente e riuscire a prendere lo start. Le barche restano a lungo affiancate, prima dell'iniziale allungo dell'equipaggio italiano. Ineos Britannia effettua però una virata che risulta decisiva per prendere velocità e virare alla prima boa con un secondo di vantaggio. La potenziale battaglia sul secondo lato si interrompe però per un guasto meccanico capitato a Luna Rossa. Si sospetta una rottura del foil di destra, probabilmente di un flap (ma non va escluso un problema di software), che andrà analizzata e sistemata da qui alla seconda regata. Bruni e Spithill "affondano" in acqua per un paio di secondi, venendo costretti a fermarsi. Ineos Britannia prosegue così in solitaria verso la vittoria, fino al ritiro di Luna Rossa Prada Pirelli avvenuto ufficialmente nel quinto leg: i britannici tornano in vantaggio.