Luna Rossa, Bruni: "Qui per vincere, al timone inizieremo io e Spithill"

AMERICA'S CUP

Il timoniere dell'imbarcazione italiana alla vigilia della prima regata preliminare: "Gran lavoro del team di terra, ora tocca a noi"

"Siamo tutti qui per vincere, lottare duramente e avere una settimana di successo": con queste parole il timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, ha caricato il suo equipaggio alla vigilia della giornata inaugurale della Preliminary Regatta di Barcellona, preludio dell'America's Cup 2024, che verrà trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset. "Vogliamo tutti vincere e faremo di tutto per vincere - ha proseguito Bruni -. È importante per il team, che ha fatto un lavoro incredibile finora. La squadra di terra, i designer, hanno fatto un lavoro fantastico e ora è il nostro turno di andare avanti e avere una buona settimana".

Nelle acque catalane le squadre gareggeranno per la prima volta con i nuovissimi AC75. Bruni ha anche parlato della prima coppia di timonieri: "Inizieremo io e Jimmy (Spithill, ndr): io a sinistra, lui a destra. Ma possiamo cambiare anche nel corso della stessa mattinata. I match race sono molto importanti, specialmente perché in questa edizione le imbarcazioni gareggeranno con molto equilibrio, non ci sarà un grande gap di performance. Penso quindi sia importante fare esperienza nel match race". Oltre a Spithill e Bruni, Luna Rossa ha anche due grandi talenti al timone: Ruggero Tita (due volte oro olimpico nel Nacra 17) e l’astro nascente Marco Gradoni.