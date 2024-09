Ocean&Climate Village, sbarca nella Barcellona dell'America's Cup la mostra dedicata alla tutela del mare

L'EVENTO DI UNESCO E LUNA ROSSA

L'iniziativa, promossa dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO in collaborazione con il sindacato italiano, sarà presente al Port Olímpic dal 24 settembre al 4 ottobre prossimi

© Ufficio Stampa Il mare non va semplicemente apprezzato e sfruttato, ma va anche protetto e conosciuto a fondo. È questo è l'obiettivo di Ocean&Climate Village, l’esibizione curata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (UNESCO-COI) in collaborazione con Luna Rossa Prada Pirelli in occasione della 37a America's Cup. Dopo aver raggiunto Milano, Venezia, Napoli e Qingdao, la mostra sbarcherà a Barcellona il Port Olímpic dal 24 settembre al 4 ottobre prossimi incrociandosi così con il trofeo sportivo più antico e prestigioso del mondo.

Ideata come un percorso itinerante e immersivo in grado di coinvolgere visitatori di tutte le età, la mostra scientifica utilizza una serie di strumenti educativi – infografiche, fotografie, installazioni interattive ed esperienze tattili – per illustrare il ruolo fondamentale che l'oceano svolge nella regolazione del clima terrestre, spiegare le dinamiche della biodiversità marina e scoprire le sfide urgenti poste dall'acidificazione degli oceani e dall'innalzamento del livello del mare. I visitatori potranno anche partecipare a workshop sui temi della sostenibilità a bordo di Cassiopea, una barca a vela alimentata a energia solare e trasformata in imbarcazione oceanografica dal biologo marino e direttore del MuMa Museo del Mare Milazzo Carmelo Isgrò, con il supporto del Gruppo Prada nell'ambito del programma SEA BEYOND.

Questa edizione speciale dell'Ocean&Climate Village rientra nella partnership tra UNESCO e il team Luna Rossa Prada Pirelli in occasione della 37^ America's Cup e mira a sottolineare l'importanza della sostenibilità negli sport acquatici e il contributo che il mondo della vela può dare alla comunità scientifica oceanica attraverso la raccolta di dati preziosi sulla salute dei mari come spiegato da Lorenzo Bertelli, Direttore Esecutivo del Gruppo Prada e Patron dell'Ocean Decade Alliance: "SEA BEYOND ha sostenuto l'Ocean&Climate Village fin dalla sua prima edizione, portandolo anche oltre i confini italiani ed europei, con l'obiettivo di diffondere i principi di preservazione ed educazione all’oceano. La presenza della mostra qui a Barcellona durante l'America's Cup ben riflette la natura sfaccettata del nostro rapporto con il mare, che è un luogo di innovazione, sperimentazione e competizione, ma prima di tutto rappresenta un impegno a lungo termine per la sostenibilità e l'educazione delle giovani generazioni".

A promuovere l'iniziativa ci ha pensato anche Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli, che sostiene il connubio fra il sindacato italiano e l'UNESCO: "L'Ocean&Climate Village non è solo un'esperienza immersiva e una mostra sulla salute e la conservazione degli oceani, è un vero e proprio “Manifesto” sulla necessità di promuovere l'educazione e la salvaguardia dell'ambiente marino, che Luna Rossa Prada Pirelli è orgogliosa di portare avanti insieme con UNESCO-IOC e SEA BEYOND. Dopo il successo delle precedenti edizioni, sono felice che questa importante iniziativa sia arrivata a Barcellona, la “casa” della 37^ America’s Cup. Si tratta di un’occasione unica per divulgare i nostri valori condivisi di sport, educazione e sostenibilità a livello globale, sperando che il nostro messaggio possa contribuire a salvare il pianeta blu".