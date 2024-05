Dalle somiglianze con New Zealand alla livrea blu reale: ecco il nuovo AC75 di Orient Express

VELA

Il team francese ha fatto emergere dai propri cantieri la nuova imbarcazione che sarà impegnata nella competizione internazionale dal 22 agosto al 10 ottobre prossimi

© Ufficio Stampa Una livrea blu reale, ma soprattutto una grande somiglianza con l'AC75 di Emirates Team New Zealand. È quello che emerge dalle prime indiscrezioni riguardanti la nuova imbarcazione di Orient Express Racing Team, ultimo team a svelare la propria barca in vista dell'America's Cup. L'equipaggio francese ha fatto emergere dal cantiere Multiplast il proprio progetto, frutto di 46.000 ore di costruzione oltre al sostegno del team oceanico da cui deriva la somiglianza con "Taihoro".

Secondo quanto riportato dal giornalista Justin Chisholm del Recon Team, la livrea del monofoil francese si presenta con un colore blu reale e un'elegante sottile striscia dorata che si snoda da prua a poppa accompagnata da foil bianconeri sul quale spicca il logo. Come visto in precedenza sul Kiwi AC75, la barca francese ha un pronunciato trambusto a tutta lunghezza che sembra corrispondere alla sua nave gemella neozelandese, mentre è difficile individuare il leggero scalino posto nei pressi della linea di galleggiamento distinguibile sulla barca oceanica, ma in questo caso nascosto dalla finitura monocolore.

A completare il tutto sarebbe stato messo a punto un ponte dipinto totalmente di bianco al fine di riflettere il calore del sole estivo mediterraneo, tuttavia servirà attendere la presentazione ufficiale per conoscere a fondo il prodotto del lavoro del team transalpino.