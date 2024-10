L'America's Cup guarda al futuro: New Zealand pensa a barche più leggere per la prossima edizione

Bernasconi non si è però soltanto concentrato sul futuro, ma anche sul recente passato che ha visto il sindacato guidato da Grant Dalton conquistare per la terza volta consecutiva la Coppa delle Cento Ghinee. Il progettista di New Zealand ha spiegato i segreti dietro un successo mai in discussione: "Sapevamo di doverci confrontare con progettisti e altri team molto forti, quindi le barche erano molto vicine. La differenza non sta tanto nelle barche in sé, ma di come si impara a estrarre il meglio dal progetto. Ci sono così tante regolazioni da fare sulla barca, così tanti controlli per le vele, i foil, il cant - ha sottolineato Bernasconi -. Non credo che ci sia qualcosa di super segreto su cui gli altri team non avrebbero potuto lavorare. Non c’è una magia specifica, ma solo mille piccoli pezzi di magia. Abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi tre o quattro mesi di permanenza a Barcellona, imparando a ottimizzare il mezzo che abbiamo a disposizione. C’è un limite a ciò che si può ancora fare alla barca: si tratta di centesimi o millesimi di nodi da guadagnare. A volte si possono guadagnare nodi usando quello che si ha e sfruttando meglio la barca a disposizione".